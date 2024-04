Seleção Feminina começa a se reunir para o Torneio SheBelieves

A delegação da seleção brasileira de futebol feminino começou a se apresentar em Atlanta, nos Estados Unidos, para a disputa do Torneio SheBelieves. A maior parte das atletas se juntou na concentração neste domingo (31) e o primeiro treino vai acontecer já nesta segunda-feira (1º), sob o comando do treinador Arthur Elias. A Canarinho estreia na competição no próximo sábado (06), contra o Canadá.

As primeiras atletas a se apresentarem foram Ana Vitória e Ludmila, ambas do Atlético de Madrid. Em seguida, Luana, Angelina e Marta, do Orlando Pride, chegaram em Atlanta para se juntarem ao grupo. No final da tarde, as jogadoras que atuam no Brasil aterrissaram no país-sede, acompanhadas por alguns membros da comissão técnica. Lauren, do Kansas City Current, foi a última atleta a se apresentar.

Uma das que já se apresentou é Jaqueline, atacante do Corinthians. Ela completou 23 anos de idade neste domingo e, por isso, comemorou a data junto à delegação brasileira. "Estou muito feliz em comemorar meu aniversário nesse momento de convocação. É sempre muito especial estar aqui. Estava trabalhando firmemente para voltar a ser convocada. Vou dar o meu melhor e aproveitar essa oportunidade", comentou.