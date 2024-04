Minas vira no Ponte Grande e sai na frente nas quartas da Superliga

O Itambé Minas deu um grande passo rumo às semifinais da Superliga Masculina de vôlei. Neste domingo (31), a equipe mineira venceu o Guarulhos de virada por 3 sets a 1 (27/29, 25/23, 25/20 e 32/30) no Ginásio da Ponte Grande, em São Paulo. Com a vitória, o time pode garantir a vaga no próximo confronto em casa.

Apesar da vitória mineira, a partida teve bastante equilíbrio. Três dos quatro sets do jogo acabaram decididos pela diferença mínima, sendo que dois deles ultrapassaram a barreira dos 25 pontos. Além disso, o confronto contou com bastante polêmica por conta de provocações entre os jogadores dentro de quadra e de gritos vindo da arquibancada.

Iniciando a temporada com o título inédito do Campeonato Paulista, o Guarulhos começou a Superliga Masculina a todo vapor e fechou a primeira fase com a quarta melhor campanha. O time paulista somou 41 pontos com 14 vitórias em 22 jogos. Logo abaixo, terminou o Minas, atual vice-campeão da competição. Os mineiros somaram apenas 34 pontos, vencendo 12 vezes.