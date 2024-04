Kamilla Cardoso anuncia participação no draft da WNBA

O South Carolina mantém uma sequência de 35 partidas e segue invicto na temporada. O time busca mais um título em 2024 após a conquista da Conferência Sudeste (SEC) da NCAA. Na oportunidade, Kamilla Cardoso foi protagonista selando a classificação para a final do torneio com uma cesta tripla no estouro do cronômetro. Em seguida, na decisão, se envolveu em uma confusão, acabou expulsa, mas ainda se sagrou campeã. Brasileiras na WNBA Na última edição do Draft da WNBA, o Stephanie Soares fez história ao ser selecionada como quarta escolha pelo Washington Mystics. A posição foi a melhor de uma brasileira na seletiva. Entretanto, Stephanie vai jogar pelo Dallas Wings por conta de uma troca entre as franquias e ainda não estreou na liga por conta de uma lesão no joelho. Além disso, o Brasil também conta com Damiris Dantas na principal liga de basquete feminino do mundo. Após dispensa do Minnesota Lynx, ala-pivô de 31 anos acertou contrato com o Indiana Fever e retornou à WNBA após um ano de ausência.