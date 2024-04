Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi editam dupla na Croácia

Avançando, a dupla do Brasil precisa vencer mais um desafio para garantir vaga na fase principal de duplas mistas na Croácia.

Além disso, a competição conta com a transmissão do canal oficial da WTT no Youtube.

''A expectativa para participar de um torneio de WTT é sempre alta. Infelizmente não consegui um bom desempenho no WTT Feeder da Eslovênia, mas acredito que entrarei mais focado e mais forte nesta competição na Croácia. Jogo a fase qualificatória de duplas mistas com a Giulia e acredito que nossa cabeça já está melhor para jogar esta fase. Para o individual já estou na fase principal e terei um tempo maior para me preparar. Quero esquecer o desempenho que tive na Eslovênia e reverter essa situação neste próximo desafio'', explicou Teodoro.

Chave individual

No individual, Guilherme e Giulia já estão classificados para a principal e jogam apenas na quarta-feira (4), terceiro dia de competição. Os mesa-tenistas do Brasil aguardam os resultados da fase qualificatória para conhecerem seus adversários.