Felipe Gustavo vai ao pódio na estreia do SLS APEX

O skatista brasileiro Felipe Gustavo foi ao pódio da primeira edição da SLS Apex, no último sábado (30), em Las Vegas, nos Estados Unidos. O evento marcou um novo formato de disputa da Street League, com disputa condensada e dinâmica. Outros dois brasileiros também disputaram a final: Giovanni Vianna ficou na quarta colocação, enquanto Filipe Mota foi o sétimo colocado.

Neste novo formato da SLS APEX, cada skatista tem direito de realizar sete tentativas de manobra, valendo como nota final a somatória das três maiores pontuações. A competição recria picos clássicos de rua, sendo que a primeira edição teve como inspiração o corrimão da Bervely Hills High 9, que apareceu em muitos vídeos icônicos de skate.

O japonês Yuto Horigome liderou a competição de ponta a ponta e venceu a disputa com 27.5. Giovanni Vianna e Felipe Gustavo dividiam o pódio com ele até a última rodada de manobras, até que o norte-americano Alex Midler assumiu a segunda colocação. Felipe foi para a última tentativa logo após o estadunidense e acertou sua última manobra, garantindo a terceira posição com 27.3