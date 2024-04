Darlan desequilibra, mas Araguari vence nas quartas da Superliga

Novamente a equipe com a melhor campanha da fase classificatória da Superliga Masculina de vôlei iniciou os playoffs com derrota. Depois de Sada Cruzeiro e Guarulhos, foi a vez do Sesi Bauru perder em casa no primeiro confronto da série de quartas de final. O algoz foi o Araguari, que fez um jogaço e superou uma noite inspirada de Darlan para vencer por 3 sets a 2 (25/16, 35/33, 21/25, 17/25 e 15/11).

Na primeira fase da Superliga, o Sesi Bauru terminou com a terceira melhor campanha. Em 22 jogos, a equipe somou 44 pontos com 14 vitórias. Por outro lado, o Araguari fez uma campanha mais modesta do que a dos paulistas. O time mineiro fechou em sexto lugar, com 34 pontos e 12 vitórias.

O segundo jogo da série entre Sesi Bauru e Araguari está marcado para a próxima sexta-feira (5). Assim como hoje, o confronto acontece a partir das 18h30 na Arena Sicob Aracoop, em Araguari (MG). Em caso de nova vitória do Araguari, a equipe se classifica para as semifinais da Superliga Masculina. Contudo, o se o Sesi empatar a série, a definição vai para um terceiro jogo, realizado em Bauru novamente.