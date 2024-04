Bruno Lobo abre Troféu Princesa Sofía em primeiro lugar

O brasileiro Bruno Lobo teve um ótimo início no Troféu Princesa Sofía, um dos eventos mais prestigiados da vela mundials, que acontece em Mallorca, na Espanha. Ele venceu duas das três regatas disputadas nesta segunda-feira (1º) e aparece em primeiro lugar na disputa da Fórmula Kite, com quatro pontos perdidos. Entre as mulheres, Maria do Socorro Reis aparece na 12ª colocação.

Medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019 e de Santiago-2023, Bruno Lobo venceu as duas primeiras regatas do grupo azul no Troféu Princesa Sofía. Na terceira corrida do dia, ele terminou na segunda colocação. Assim, acumulou quatro pontos perdidos e está em primeiro lugar na classificação geral. Bruno já tem vaga assegurada nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O segundo colocado em Mallorca é o singapuriano Maximilian Maeder, que tem cinco pontos perdidos após vencer duas regatas no grupo amarelo e ser terceiro colocado em outra. O austríaco Valentin Bontus é o terceiro, com 13 pontos. Outro brasileiro na Fórmula Kite masculina, Lucas Fonseca aparece em 11º lugar, com 18 pontos perdidos, depois de dois top-5 no grupo amarelo e um 11º lugar.