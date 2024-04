Brasil ganha três medalhas no primeiro dia do GP da Turquia

O Brasil conquistou três medalhas no primeiro dia do Grand Prix de Antalya de judô paralímpico, nesta segunda-feira (1º), na Turquia. Foram duas pratas, com Rosi Andrade (48kg J1) e Elielton Oliveira (60kg J1), e um bronze, com Thiego Marques (60kg J2). A competição é a penúltima que conta pontos para o ranking que define os classificados para os Jogos Paralímpicos de Paris-2024.

Atual líder do ranking mundial, Rosi Andrade fez sua estreia na temporada internacional com um pódio. A potiguar de 26 anos derrotou a indonésia Larassati Novia na estreia e a alemã Anna Muller até chegar na final. Valendo o ouro, acabou vencida pela turca Ecem Cavdar e ficou com o vice-campeonato. "Mais um degrau, mais uma etapa. Não é o objetivo final, até porque estamos rumo a Paris, e é lá que vou buscar o ouro", disse Rosi.

Outro que também já está com a classificação paralímpica bem encaminhada é o manauara Elielton Oliveira, que foi prata pela segunda vez na temporada, repetindo o desempenho que teve em Heidelberg. O atleta de 27 anos venceu o cazaque Murat Madinov, o indonésio Junaedi e o argelino Abdelkader Bouamer antes de cair para o indiano Kapil Parmar na final.