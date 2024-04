Após cirurgia, Yago volta às quadras em vitória do Estrela Vermelha

Garantido na liderança

A vitória do Estrela Vermelha contra o SC Derby garantiu a equipe na liderança da temporada regular da ABA League. Isto porque o duelo valeu pela penúltima rodada da primeira fase e o time soma 21 vitórias em 25 jogos. O segundo colocado é o Partizan, de Bruno Caboclo, que tem 19 vitórias e não pode mais ultrapassar o rival na tabela.