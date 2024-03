Vinícius Howe é 19º em terceira etapa do Ster Van Zuid-Limburg

O ciclista brasileiro Vinícius Howe terminou na 19ª posição do Ster Van Zuid-Limburg, competição de jovens atletas do ciclismo estrada, na Bélgica. Vinícius ficou a 11 segundos do primeiro colocado em prova que teve percurso de 113.4km.

Atleta da Start Junior Team by Java, Vinícius fez tempo de 2h34min22s. O primeiro colocado foi o norueguês Felix Ørn-Kristoff e tempo 2h34min11s.

Esta foi a terceira etapa belga que Vinícius Howe disputou na Ster Van Zuid-Limburg, a primeira foi na sexta-feira, 29, na distância de 6.4km em que ficou na 51º posição, com tempo 8min46s. Em seguida, o brasileiro disputou no sábado a prova de 120km, terminando em 26º lugar e marca de 4h33min21s.