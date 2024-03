Sesi e Paulistano são campeões da Copa Brasil Sub-20 2024

As piscinas do Paulistano ficaram agitadas neste domingo (31) com as finais da Copa Brasil Sub-20 de polo aquático. O futuro da modalidade no país caiu na água para as decisões de pódio no feminino e no masculino da categoria. Entre as mulheres, uma decisão emocionante que teve o empate nos segundos finais e a vitória do Sesi (SP) contra a ABDA (SP). Por outro lado, o time da casa superou o Flamengo para sagrar-se campeão entre os homens.

Em uma decisão acirrada, o Sesi vencia a Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (ABDA) por 9 a 8 até os segundos finais da partida. Então, Karen recebeu a bola livre pela esquerda do ataque, após uma falta e fulminou o gol do Sesi para empatar a decisão em 9 a 9. Desse modo, as equipes não tiveram mais tempo para alterar o marcador e a grande final foi para as cobranças de pênalti.

Primeiramente, Mariana desperdiçou para o Sesi e a pressão poderia ir diretamente para a segunda cobradora do time da Vila Leopoldina. No entanto, Stephany também desperdiçou para a ABDA. Em seguida, três atletas converteram para o Sesi e duas para a ABDA. Até que a goleira Maya brilhou e defendeu a quarta cobrança da equipe de Bauru. Júlia foi a incumbida de fechar as cobranças com o 4 a 2 para o Sesi.