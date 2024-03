Pelas quartas da Superliga, Vôlei Renata bate Cruzeiro no Riachão 

Quando jogadores e especialistas dizem que os playoffs são um campeonato à parte, eles não estão mentindo. Neste domingo (31), tivemos mais uma prova disso no jogo entre Sada Cruzeiro e Vôlei Renata pela primeira partida da série de quartas de final da Superliga Masculina de vôlei. No encontro da melhor contra a pior campanha dos classificados, os campineiros dominaram os bichos-papões do Brasil nos últimos anos e venceram por 3 sets a 0 (25/19, 27/25 e 25/22).

Este foi o segundo revés sofrido pelo Sada Cruzeiro no campeonato. O último resultado negativo aconteceu ainda no primeiro turno, contra o Farma Conde. Os destaques individuais do Vôlei Renata ficaram com Bruno Lima e Adriano. O oposto argentino foi o maior pontuador do confronto com 23 pontos. Já o ponteiro brasileiro veio logo depois com 11 pontos anotados, sendo três deles de saque.

O próximo confronto entre Sada Cruzeiro e Vôlei Renata está marcado para a próxima quinta-feira (4). Dessa vez, o duelo vai mudar de palco e acontece no Ginásio Taquaral, em Campinas, interior de São Paulo. Em caso de nova vitória do Renata, o time avança para as semifinais da Superliga Masculina. Contudo, se a Raposa vencer, a série será decidida no terceiro jogo, realizado em Contagem novamente.