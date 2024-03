Paulistano dá chocolate amargo nas chances do Brasília no NBB

Paulistano e BRB/Brasília se enfrentaram na manhã deste domingo (31) com objetivos diferentes no NBB 2023/24. No ginásio Antonio Prado Júnior, na capital paulista, o time da casa buscava reabilitação na tabela, pensando já nos playoffs. Enquanto os visitantes ainda sonhavam em manter as possibilidades remotas de classificação entre os 16 melhores. Assim, com a vitória por 95 a 50 do Paulistano, os torcedores que passam a páscoa no clube poderão saborear um belo chocolate. Já ao Brasília restou o gosto amargo da desclassificação e o pensamento de reformular a equipe para a próxima temporada.

Durou 1min15 a última possibilidade do Brasília conquistar sua quinta vitória na temporada. Esse foi o tempo que o placar permaneceu inalterado, mas quando o Paulistano começou a pontuar, não deu mais chances para os visitantes assumirem a ponta. Dessa forma, o Tigre foi dominante desde o primeiro quarto, com 27 a 11 na parcial. Não é a toa que o Paulistano é a equipe com a menor média de pontos sofridos do campeonato.

Enfrentando o time que mais cede pontos na competição, a tendência era a diferença aumentar a cada parcial e assim ocorreu. 21 a 13 no segundo quarto, 23 a 8 no terceiro e, por fim, 24 a 18 no último quarto, foram os placares a favor do Paulistano. Foi uma combinação de defesa intensa com contra ataques solidários, já que o time da casa promoveu 27 assistências, contra 10 do adversário. A aplicação tática reverteu-se em 35 rebotes ofensivos, contra 7 da defesa do Brasília. Cinco atletas do Paulistano alcançaram dois dígitos na pontuação, com Brunão sendo o cestinha, com 15 pontos.