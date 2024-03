Osasco se classifica à semifinal da Superliga Feminina

Em um jogão no Ginásio Henrique Villaboim, o Osasco São Cristóvão Saúde garantiu a sua classificação para a semifinal da Superliga Feminina de vôlei. A equipe derrotou o Pinheiros por 3 a 2 22/25, 25/20, 25/15, 15/25 e 15/13) para fechar a série das quartas de final da competição com duas vitórias. Na próxima fase, Osasco enfrenta o Minas para tentar voltar à final da Superliga.

Osasco começou bem na partida, abrindo oito pontos de vantagem na primeira parcial. Mas após uma sequência de erros das adversárias, o Pinheiros empatou a parcial e conseguiu a virada, ganhando o primeiro set. Osasco se recuperou nos dois sets seguintes, voltando a ficar na liderança do placar. Porém, Pinheiros dominou a quarta parcial, com um ótimo desempenho no bloqueio para empatar o jogo e forçar o tiebreak. No quinto set, Pinheiros saiu na frente, mas Osasco virou a parcial e ganhou por 15 a 13.

A levantadora Giovana foi eleita a melhor jogadora da partida e recebeu o Troféu Viva Vôlei. Já a maior pontuadora da partida foi a ponteira Tifanny, com 18 acertos na partida, sendo 16 de ataque, um bloqueio e um ace.