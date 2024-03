Mãozinha atua por 28 minutos e bate recordes pessoais na NBA

Depois de ter entendido seu contrato com o Memphis Grizzlies, Mãozinha teve uma sua melhor atuação na NBA. O pivô brasileiro jogou por 28min37s na derrota de sua equipe para o Orlando Magic, por 118 a 88, e marcou sete pontos e pegou oito rebotes, neste sábado (30), no Amway Center, em Orlando. Foi seu maior número de pontos e de rebotes na principal liga de basquete do mundo.

Mãozinha começou a partida no banco de reservas, mas entrou em quadra já na metade final do primeiro período, quando o Memphis Grizzlies já perdia por 14 a 9. Um dos destaques defensivos da equipe, ele ficou em quadra até o final do jogo, indo para o banco de reservas em algumas oportunidades para descansar. Mãozinha atuou durante todos os 12 minutos do quarto período.

Ao todo, o brasileiro marcou sete pontos, convertendo duas cestas de dois pontos e três lances livres. Ele teve um aproveitamento de 40% nos arremessos de quadra e 75% na linha do lance livre. Mãozinha ainda pegou oito rebotes, sendo quatro defensivos e quatro ofensivos, deu uma assistência, roubou duas bolas e deu três tocos. Além disso, cometeu quatro faltas pessoais.