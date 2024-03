Kamilla Cardoso faz 12 e South Carolina avança ao Final Four

O South Carolina venceu a Oregon State, por 70 a 58, na final da conferência regional Albany 1 na NCAA de basquete universitário feminino. Dessa forma, o time de Kamilla Cardoso foi o primeiro classificado ao Final Four da competição norte-americana neste domingo (31). A pivô da Seleção, de 22 anos, deu sua parcela de contribuição na vitória da equipe no Elite 8 e venceu a sua chave de conferência. É o quarto ano seguido que South Carolina Gamecocks avança à fase decisiva.

A brasileira Kamilla Cardoso, cotada ao top 5 do próximo Draft da WNBA, novamente foi destaque por South Carolina. Assim, anotou 12 pontos e teve nove rebotes e dois roubos de bola. Pelo time da Carolina do Sul, Kamilla só fez menos pontos do que a armadora Tessa Johnson, que anotou 15 pontos.

Foi a 36ª vitória seguida do South Carolina, portanto, manteve a invencibilidade na temporada do basquete universitário. A princípio, parecia que o time de Kamilla dominaria a partida, com um primeiro quarto arrasador em seus primeiros minutos. No entanto, a vantagem terminou em quatro pontos (18 a 14) para Gamecocks. Em seguida, um segundo quarto similar, que a equipe desgarrou uma vantagem. Mas Oregon recuperou-se com o empate na parcial (19 a 19).