Lucas Galdino e João Pereira são Top-10 na Copa América no Chile

Os demais representantes do Brasil foram Victor Hugo Lopes (12ª posição) com 1h01min15s; Luigi Vanzella (14ª posição) com 1h01min24s; Matheus Correa (15ª posição) com 1h01min29s; Matheus Oliveira (18ª posição) com 1h02min26s; Vinicius Sant'Ana (19ª posição) com 1h02min49s; Gabriel Lecheta (20ª posição) com 1h03min07s; João Vitor Mazorca (25ª posição) com 1h07min14s; Gustavo Wiebbeling (32ª posição) com 1h10min03s e Pedro Felipe Souza (35ª posição) com 1h25min53s.

Angelina desiste da prova feminina

Já na disputa feminina da prova em Viña del Mar, Angelina Carvalho Silva foi a única representante do Brasil na etapa. Entretanto, a brasileira não completou a prova, abandonando após a primeira transição, entre as etapas de natação e ciclismo. A cubana Leslie Amat Alvarez foi a campeã, com tempo de 1h07min41s. A prata ficou com a venezuelana Rosa Elena Martinez com 1h08min22s, enquanto a argentina Romina Biagioli fechou o pódio com 1h08min45s.