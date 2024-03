Gustavo Carneiro e Maria Fernanda campeões em Curitiba

Terminou neste domingo o Curitiba Wheelchair Tennis Open e dois brasileiros foram ao lugar mais alto do pódio no torneio. Gustavo Carneiro levou o título nas simples masculinas Open, enquanto Maria Fernanda Alves foi campeã na mesma disputa no naipe feminino. Ambos conquistaram o campeonato sem perder games, com todos os placares sendo 2 a 0 para os brasileiros.

A campanha de Gustavo Carneiro foi sem erros. Na primeira rodada masculina do simples, bateu o argentino Mariano Rubinowicz por 2 a 0, com 6/3 e 6/0. Depois, em duelo caseiro contra Diego Kohlrausch, venceu novamente por 2 a 0, 6/2 e 6/3. Já nas quartas de final, enfrentou Jucelio da Silva Torquato, vencendo pelo mesmo placar, com parciais de 6/3 e 6/2. Na semi, encarou o argentino Ezequiel Casco e se garantiu na decisão com 6/4 e 6/3. Na final, foi campeão batendo o costarriquenho Jose Pablo Gil por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/3.

Maria Fernanda Alves vence na disputa feminina

Além de vencer em casa no torneio masculino, o Brasil também conquistou o título na disputa feminina do simples Open. Maria Fernanda Alves venceu Johana Martinez, da Colômbia, na decisão por 2 a 0, com 7/5 e 6/4. Antes, a brasileira passou por Valeria Valverde da Costa Rica por 2 a 0, com 7/5 e 6/2. Em seguida, bateu a também brasileira Jade Lanai por duplo 6/3 para chegar na final contra a colombiana.