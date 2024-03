George e André vencem cubanos e são campeões em Saquarema

No 14 a 14, os cubanos erraram o ataque e foi a vez do ponto do jogo para George/André. Mas nada feito e a decisão foi para quem abriria dois pontos. Cuba e Brasil tiveram suas vantagem, mas André fechou a parede com um ponto de bloqueio que bateu na sua cabeça e morreu no fundo da quadra cubana e 19 a 17 para os brasileiros.

A palavra dos campeões

"Sinceramente, a energia da torcida fez uma diferença grande hoje. Perdermos o primeiro jogo no campeonato, tivemos que dar uma volta grande para chegar nessa final. Estávamos cansados, mas estávamos querendo muito esse título. O André conseguiu empolgar a torcida, eu fui junto e isso fez toda a diferença. Tivemos algumas bolas de sorte, mas, com essa energia, não tinha como dar errado", comemorou George.

"Já conhecemos (os cubanos), fizemos a final do Pan contra eles. Sabemos que esse jogo (de provocação), é o que eles fazem e é onde eles ganham. No tie-break, pensei: 'aqui em casa, não!' Garganta também tenho, gritei bastante. Gostamos deles fora de quadra, temos uma boa relação com os técnicos deles, único treino da etapa fizemos com eles. Cruzamos com eles na final, mais um jogão, sair com a vitória foi o melhor e a torcida fez muita diferença para nós", completou André.

Bronze no feminino

No feminino, a vitória ficou com a dupla chinesa Xue/Xia, que superaram a dupla da Alemanha, Ludwig/Lippman por 2 sets a 1 (23/25, 24/22 e 15/11). Na decisão do bronze, duas duplas brasileiras mediram forças e Talita/Taiana Lima venceu Hegê/Vitória. A partida também foi para o tie-break com 2 sets a 1 (21/16, 18/21 e 15/9).