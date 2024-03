George e André avançam para a final do Challenge de Saquarema

Na manhã do domingo de Páscoa (31), uma dupla brasileira se garantiu na final do Challenge de Saquarema de vôlei de praia. Assim, George/André precisou virar a partida contra a dupla francesa, Bassereau/Lyneel para avançar à grande decisão no Rio de Janeiro. Para que a festa ficasse mais completa, a torcida brasileira contava com, pelo menos uma dupla no feminino na final também. No entanto, Hêge/Vitória e Talita/Taiana Lima sucumbiram em suas semifinais e se enfrentarão na disputa de bronze.

George/André, dupla número cinco do ranking mundial, está na final do Challenge de Saquarema, mas não sem sofrimento. Os brasileiros enfrentaram uma dupla francesa que o país apostou trazendo das quadras para as areias para serem os representantes em Paris. Rémi Bassereau e Julien Lyneel mostraram que o entrosamento está em dia no primeiro set e venceram a parcial por 21/14.

Contudo, George/André, que ainda estão na corrida olímpica para representar o Brasil, precisava aumentar sua pontuação com a ida à final. Dessa forma, emplacaram 21/18 e 15/12 de forma seguida para virar a partida e seguirem no objetivo do título em casa. Na decisão, medirão forças com os vencedores entre a dupla cubana Diaz/Alayo e a dupla austríaca Ermacora/Waller.