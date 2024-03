Flamengo bate Unifacisa e segue na ponta do NBB

Líder do NBB 2023/24, o Flamengo venceu mais uma, dessa vez pela 23ª rodada da competição. Agora foi contra o Unifacisa por 90 a 82. Assim, o time carioca, que empatava em pontos com o Franca, dorme na ponta da tabela de forma isolada, uma vez que os paulistas jogam apenas na segunda-feira, 1º. Já o Unifacisa segue com os mesmos 52 pontos e a sexta posição geral.

O time da casa começou o jogo com mais volume, aproveitando bastante as infiltrações e abrindo 10 a 2. Desse modo, o técnico Gustavo de Conti foi obrigado a pedir tempo técnico para arrumar o time. Assim, o time voltou mais ligado e melhorou a defesa, encostando no placar, com 10 a 9 a 5min51s do fim do primeiro quarto.

Então foi a vez de Cesar Guidetti de pedir tempo para ajustar o time, já havia levado a virada aos 5min10s da primeira parcial, com cesta de três de Maique. Mesmo assim, a defesa pouco pressionou o quinteto do Flamengo que seguiu com intensidade, Didi e Gabriel Jaú aproveitaram a falta de pro atividade do Unifacisa para abrir 23 a 14. A primeira parcial terminou com 23 a 19 para os visitantes.