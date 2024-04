Brasil goleia e é penta do Sul-Americano Feminino Sub-17

A Seleção Feminina é pentacampeã do Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-17 de futebol. Neste domingo (31), a equipe comandada por Simone Jatobá derrotou o Paraguai por 5 a 1 na última rodada da fase final do torneio. Além do troféu, o Brasil também garantiu vaga na Copa do Mundo da categoria, que será realizada em outubro, na República Dominicana. O gols foram marcados por Juju Harris, Giovanna, Aninha, Kalena e Sofia.

O Brasil entrou em campo precisando apenas de um empate para garantir o terceiro título consecutivo. Isto porque a Colômbia derrotou o Equador por 4 a 2 no jogo de abertura da última rodada do quadrangular final. Dessa forma, as colombianas assumiram a ponta com 5 pontos, enquanto as brasileiras vinham logo depois somando 4 e com um saldo de gols superior. Com a vitória diante das paraguaias, a equipe fechou com 7.

Os destaques individuais da equipe ficaram com Giovanna Waksman e Juju Harris. Ambas as atacantes brasileiras terminaram o Sul-americano Feminino dividindo a artilharia do campeonato, ambas com 5 gols. Além disso, Giovanna ainda se destacou dando 4 assistências.