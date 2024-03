Babi Domingos pega dois top-5 no Grand Prix de Thiais

Em seguida, a brasileira competiu na fita, em que ela foi sétima colocada no quali. Babi cravou 31.000 na final e também acabou em quinto lugar, a apenas 0.400 pontos do pódio. A eslovena Ekaterina Vedeneeva levou o ouro com 31.650. Aibota Yertaikyzy levou a prata, com 31.400, enquanto Taisiia Onofriichuk levou o bronze, também com 31.400.

Babi terminou em décimo lugar a disputa do individual geral, encerrado na véspera, com 117.200. Esta foi a segunda competição da brasileira na temporada. A primeira foi na etapa de Atenas da Copa do Mundo de ginástica rítmica, na última semana. Na ocasião, ela não conseguiu pegar finais por aparelhos. Babi já está classificada para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.