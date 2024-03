Ana Machado vence duelo de xarás e é campeã do WRE Brasil

No terceiro set do combate, a disputa seguiu de com muito equilíbrio, com as duas acertando o 9 no primeiro tiro. Depois, Machado acertou um 8, contra o 9 de Teodoro. Na última flecha do set, Ana Machado acertou o 8, quanto Teodoro acertou o 9 e levou os dois pontos, deixando o placar em 4 a 2.

A vice-campeã pan-americana começou a quarta parcial com um 9, que foi respondido com 9 de Teodoro. Machado marcou um 10 contra um 9 da adversária. Com novo 10, Ana Machado levou os pontos com 29 a 26 no set.

O combate terminou com nova virada de Ana Machado, que venceu a parcial após um 8, um 10 e um 9 e 27 pontos, contra o 9, um 7 e um 6 e soma de 22 pontos de Toedoro. Assim a Ana Machado levou o título do WRE Brasil no arco recurvo feminino pelo placar de 6 a 4.