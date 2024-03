Tati Weston-Webb para nas quartas de final em Bells Beach

Com a eliminação nas quartas de final, Tatiana Weston-Webb encerra a participação brasileira em Bells Beach. Após a etapa na Austrália, a gaúcha está em sétimo lugar no ranking da WSL, enquanto Luana Silva é a nona colocada. As duas precisam se manter no top-10 após a próxima etapa, em Margaret River, para continuar na briga pelo título mundial.