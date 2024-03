Sesi é campeão nas duas categorias no Regional Sudeste 2

Neste sábado (30), foram realizadas as finais do goalball do Regional Sudeste 2, competição realizada no CT Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Sendo assim, o Sesi conquistou o quarto título consecutivo e confirmou o seu favoritismo nas duas categorias da modalidade. Na final masculina a vitória foi sobre o Santos por por 18 a 11. Entre as mulheres, as jogadoras do Sesi ganharam por 6 a 2 do Instituto Athlon, de São José dos Campos. Essa é a 11ª edição do torneio organizado pela Confederação Brasileira de Deficientes Visuais. Vale ressaltar, que o atual campeão ficou com o título em sete competições no feminino e seis no masculino.

Disputas pelo ouro No masculino, a partida final foi de domínio do Sesi desde o início, André Dantas marcou 12 gols, Alex Labrador fez um acerto no gol e Parazinho, o capitão da equipe completou fez os cinco que faltavam para o time paulista chegar ao placar de 18 a 11. "A gente fica sempre muito feliz em competir e, a cada preparação, pensa em chegar à final para disputar o título. Infelizmente, não tivemos em 100% das nossas condições porque adoecemos antes de vir pra cá, eu e o André ficamos sem treinar, mas ficamos felizes com o resultado", comentou o líder do time.