Sesc Flamengo atropela Barueri e conquista vaga na semifinal

O jogo

A força ofensiva do Sesc Flamengo fez a diferença no primeiro set. Com as atacantes de extremidade Roni e Sabrina inspiradas, o time rubro-negro foi amplamente superior em ataques e contra-ataques. O sistema defensivo também funcionou com os excelentes trabalhos da ponteira Michelle e da líbero Laís. A central Juciely também foi bem acionada pela levantadora Brie King, principalmente, na jogada china. Com dificuldade em atacar e só com a central Luzia em destaque, o Barueri foi superado por 25 a 16.

O amplo domínio do primeiro set não foi visto no segundo por dois motivos: leve queda ofensiva do Sesc Flamengo e sutil crescimento do Barueri em ataques. O problema para as visitantes é que o saque das comandadas de Bernardinho desestruturou a recepção por diversas vezes e Michelle foi a referência neste fundamento, sendo o nome da parcial. A oposta Sabrina repetiu bom desempenho do set anterior e continuou protagonista. Do outro lado, a oposta Jheovana foi a bola de segurança no ataque.

Após o 25 a 19 do segundo set, o Sesc Flamengo despachou Barueri com mais facilidade ainda no terceiro. Juciely e Roni foram os destaques do time carioca na parcial, ambas liderando a pontuação do time. As comandadas de Bernardinho seguiram superiores em ataques e foram melhores também nos bloqueios. Para complicar ainda mais a situação, o Barueri perdeu a paciência no setor ofensivo e cometeu muitos erros. Com isso, o Mengão fechou por 25 a 14 e deu números finais ao jogo.

Fase semifinal

Faltam somente duas vagas para a semifinal da Superliga Feminina de vôlei. O Sesc Flamengo espera pelo vencedor de Praia e Sesi Bauru, que se enfrentam pelo terceiro e decisivo jogo na próxima terça-feira (2), às 18h30, em Uberlândia. Já o Minas está na expectativa para saber se o seu adversário será o Osasco São Cristóvão Saúde ou o Pinheiros. No primeiro jogo, na cidade osasquense, a equipe dirigida por Luizomar de Moura passou pelo time pinheirense em sets diretos.