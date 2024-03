São Paulo e Pato Basquete vencem neste sábado pelo NBB

Três jogos movimentaram o sábado (30) pelo Novo Basquete Brasil. Além da vitória do Minas diante do Corinthians, São Paulo e Pato Basquete também ganharam seus jogos em rodada do NBB. Mesmo como visitante, o Tricolor Paulista levou a melhor diante do Vasco da Gama, por 80 a 70, no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro-RJ. A bola de três pontos foi determinante para o resultado, com o armador Fischer e o pivô Siewert inspirados do perímetro, ambos com 16 pontos.

O cestinha do São Paulo foi o ala americano Bennett, com 17 pontos. O maior pontuador do confronto foi do Vasco da Gama. O ala/pivô Paulichi terminou a partida com 22, principalmente, por causa do bom aproveitamento nas bolas de dois e nos lances livres. A equipe cruzmaltina liderou o marcador nos três primeiros período, porém, perdeu a dianteira nos dez minutos finais. E o trio Fisher, Siewert e Bennett foi decisivo, pois, somados, fizeram 21 dos 31 pontos do São Paulo contra apenas 19 dos cariocas

Pato ganha com americano protagonista

Pato Basquete e Pinheiros fizeram confronto bastante equilibrado pelo NBB. Se em São Paulo e Vasco da Gama os visitantes venceram, neste duelo disputado em Pato Branco os mandantes conquistaram o triunfo. O time paranaense ganhou do rival por apenas quatro pontos: 83 a 79. O armador Barnes, com 26 pontos, foi o principal jogador em quadra. O americano esteve impecável nos lances livres e mostrou qualidade também nas bolas de três e dois pontos.