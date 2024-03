Sampaio Basquete domina garrafão e bate Santo André pela LBF

O Sampaio Basquete continua como único invicto da LBF CAIXA 2024. Neste sábado (30), a equipe maranhense conquistou a sétima vitória consecutiva na competição e a vítima da vez foi Santo André. O confronto foi realizado no Ginásio Castelinho, em São Luís-MA, e as donas da casa ganharam por 67 a 61, com brilhante primeiro período e domínio absoluto do garrafão.

Os acertos no garrafão foram determinantes para vitória do Sampaio Basquete. A Bolívia Querida anotou 32 pontos na denominada zona pintada contra somente 14 do Santo André. O banco de reservas da equipe mandante também foi crucial, com 13 a 0, todos anotados pela armadora Lays. Um dos principais nomes do jogo foi a ala/pivô Iza Sangalli, que deixou a quadra com duplo-duplo: 13 pontos e 11 rebotes.

Além de Lays e Iza Sangalli, mais duas jogadoras do Sampaio Basquete alcançaram dois dígitos na pontuação. A ala Luana Souza foi a cestinha do time, com 15, sendo três bolas de três e mais três de dois. Por fim, a ala/pivô Sassá contribuiu com 12 pontos e relevância nos rebotes. Os primeiros dez minutos foram decisivos, com as mandantes marcando 21 a 9.