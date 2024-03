Nícolas Sessler fica na 36° posição na Volta Nxt Classic

Nícolas Sessler ficou em na posição 36° na Volta Nxt Classic, na Holanda. Representando o time Victoria Sports Cycling, Nícolas alcançou o tempo de 04h33min21s. Outra prova do ciclismo estrada que contou com brasileiros foi a de Ster Van Zuid-Limburg. Quem competiu foi Vinicius Howe terminou em 26° colocado com o tempo de 02h48min11s.

Sobre a Volta Nxt Classic

O vencedor da disputa foi o belga Timo Kielich do Team Alpecin - Deceuninck, que finalizou o percurso de 190.8 quilômetros na marca de 4h31min53s. Logo em seguida, o ciclista Pascal Eekhoorn neerlandês fez um tempo de 4h31min55s e acabou em segundo lugar. Enquanto o terceiro lugar foi do Henri Uhlig, da Alemanha.