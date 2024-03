Minas vence Corinthians e segue na cola de Franca e Flamengo

Argentinos no comando pelo Minas

O Minas fez um primeiro quarto bastante superior e abriu 11 pontos de vantagem: 24 a 13. O argentino Chuzito entrou em quadra com as mãos certeiras e contribuiu com nove pontos, com excelente eficiência nas bolas de dois. Quem também apareceu bem nos primeiros dez minutos foi Baralle, líder do time em assistências no NBB. O Corinthians esteve discreto, sem nenhum destaque individual.

Após começo ruim, o Corinthians reagiu na segunda parte do primeiro tempo. E quem foi importante para essa melhora foram Elinho e o armador Campos. Com bom desempenho de ambos, o Timão foi superior e finalizou essa etapa do jogo com cinco de diferença (20 a 15), reduzindo a desvantagem de 11 para apenas seis pontos (39 a 33). Apesar da queda coletiva, Chuzito seguiu com boa atuação pelo Minas e ala Vezaro também colaborou com os mandantes.

Mandantes administram a vantagem

Na volta do intervalo, o Minas reassumiu o comando do jogo pelas mãos, principalmente, de Paranhos, responsável por nove dos 30 pontos. Ele foi bastante acionado dentro do garrafão e acertou todos os arremessos que tentou. Mas ele não foi o único em evidência, pois Vezaro também brilhou em pontuação e Chuzito nas assistências. A equipe da casa também dominou os rebotes no terceiro período. Pelo lado do Corinthians, Elinho até tentou, mas esteve solitário e a desvantagem cresceu: 69 a 53

Os times entraram para os dez minutos finais com o placar praticamente definido e o Corinthians não conseguiu reverter o cenário. O pivô Rafael Hettsheimeir, do Timão, ainda tentou conduzir a equipe, sendo o melhor dos visitantes no período, com boa eficiência nas bolas de dois pontos. Porém, não foi o suficiente, já que a dupla argentina Chuzito e Baralle seguiu no controle das ações e ainda contou com boa participação do ala Fuzaro. Mesmo apenas administrando, o Minas ainda venceu o quarto: 22 a 20.