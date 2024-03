Mãozinha renova com Memphis Grizzlies por mais dez dias

Mãozinha terá mais uma chance para mostrar serviço na NBA. O jogador brasileiro assinou um segundo contrato de dez dias com o Memphis Grizzlies e atuará na equipe do Tennessee na reta final da temporada regular. Nos primeiros dez dias de contrato, o pivô atuou em quatro partidas e teve médias de 6,5 minutos, 2,8 pontos e 2,3 rebotes.

Natural do Rio de Janeiro, Mãozinha tem 23 anos de idade e 1,98m de altura. Ele chegou nos Estados Unidos nesta temporada, depois de se destacar no Corinthians. Em solo norte-americano, atuou no Mexico City Capitanes durante a G League, uma liga de desenvolvimento, e chamou a atenção de diversos clubes da NBA. Em 20 de março, assinou um contrato de dez dias com o Memphis Grizzlies.

Durante os dez primeiros dias em que atuou na principal liga de basquete do planeta, o pivô da seleção brasileira entrou em quadra em todos os quatro jogos que o Memphis realizou. Foram três derrotas, diante do Golden State Warriors, Denver Nuggets e Los Angeles Lakers, e uma vitória, contra o San Antonio Spurs - em que Mãozinha atuou por 13 minutos.