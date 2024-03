Guilherme Caribé quebra recorde de Cielo e leva prata no NCAA

Nesta semana, estão acontecendo as finais nacionais da natação no NCAA, a forte liga universitária dos Estados Unidos. E um brasileiro conseguiu um grande resultado, na final das 100 jardas livre. O baiano Guilherme Caribé ficou em segundo lugar na final da prova e ainda quebrou o recorde brasileiro da distância, que pertencia a César Cielo.

Em uma boa temporada no NCAA pela Universidade do Tennessee, Guilherme Caribé se classificou na quinta posição para a final das 100 jardas livre na final nacional. Na decisão, o brasileiro nadou para 40s55, ficando atrás apenas do canadense Josh Liendo, dono de quatro medalhas em Campeonatos Mundiais. Liendo completou a prova em 40s20 para terminar em primeiro lugar pela Universidade da Flórida. O estadunidense Jack Alexy ficou em terceiro, com 40s59, pela Universidade da Califórnia. Vale lembrar, que a piscina usada no NCAA é diferente. As provas são medidas em jardas, com as piscinas tendo 25 jardas de cumprimento, então é difícil fazer uma comparação com os tempos na piscina de 50m. Mas para demonstrar como a prova foi forte, os cinco primeiros colocados neste sábado (30) estão entre os seis melhores tempos da história nas 100 jardas livre, ficando atrás apenas do recorde de 39s90 do campeão olímpico Caeleb Dressl.