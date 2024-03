Giulia Takahashi e Leo Iizuka caem no WTT Feeder de Otocec

Depois de vencerem suas estreias, Giulia Takahashi e Leonardo Iizuka perderam seus respectivos jogos neste sábado (30) e se despediram do WTT Feeder de Otocec, na Eslovênia. Giulia foi derrotada pela sul-coreana Yoo Siwoo por 3 a 2 (6/11, 11/6, 9/11, 11/9 e 11/4), enquanto Leo caiu diante do francês Can Akkuzu por 3 a 1 (12/10, 11/5, 9/11 e 11/3). Com isso, o tênis de mesa brasileiro deu adeus à competição.

Número 81 do mundo, Giulia Takahashi foi a primeira a entrar em ação, jogando na fase de 16 avos feminina. Enfrentando Yoo Siwoo, que é a 320ª colocada do ranking mundial, a brasileira a ter 2 a 1 de frente ao fim do terceiro set (11/6, 6/11 e 11/9), mas tomou a virada ao perder as duas parciais finais, por 11/9 e 11/4.

Em seguida, foi a vez de Leonardo Iizuka competir. O jovem, que tem 17 anos de idade e aparece na 175ª colocação do ranking mundial adulto, encarou Can Akkuzu, número 135 do mundo. O brasileiro chegou a fazer jogo duro no primeiro set, mas perdeu por 12/10. Na segunda parcial, também perdeu por 11/5. Ele chegou a ganhar o terceiro set em 11/9, mas sofreu o revés com 11/3 na quarta parcial.