Demoliner e Orlandinho são campeões em São Leopoldo

Marcelo Demoliner e Orlando Luz foram campeões neste sábado da chave de duplas do Challenger de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A dupla brasileira derrotou na final o canadense Liam Draxl e o italiano Alexander Weis por 7/5, 3/6 e 10/8.

Com a programação atrasada por causa das chuvas, Marcelo Demoliner e Orlando Luz tiveram que disputar dois jogos neste sábado. No começo da tarde, eles enfrentaram os compatriotas Fernando Romboli e Marcelo Zormann e venceram por duplo 6/4 em 1h18 de partida. Na final, Marcelo Demoliner e Orlando Luz foram os primeiros a conseguir uma quebra no nono game do jogo. Liam Draxl e Alexander Weis responderam em seguida, mas os brasileiros voltaram a impedir que os adversários confirmassem o serviço no 11º game. Com 6/5 de vantagem, eles sacaram para fechar o primeiro set em 7/5.