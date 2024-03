Definidas as finais da Copa Brasil Sub-20 de polo aquático

A competição afunilou neste sábado (30) na Copa Brasil Sub-20 de polo aquático, com a definição dos finalistas. No feminino, ABDA e Sesi irão decidir o título. Já entre os homens, o anfitrião Paulistano e o Flamengo vão fazer a final.

Na competição feminina da Copa Brasil Sub-20, o sábado teve a disputa das últimas partidas da primeira fase. A ABDA derrotou o Flamengo por 11 a 6, para manter a invencibilidade na competição e terminar em primeiro lugar na fase inicial. No outro jogo do dia, o Sesi goleou o Pinheiros por 16 a 2, ficando com a segunda vaga na final. Flamengo e Pinheiros irão jogar pela medalha de bronze. No torneio masculino, Paineiras e ABDA terminaram em primeiro lugar na fase de grupos e foram direto para a semifinal. Nos duelos das quartas de final, Flamengo derrotou o Pinheiros por 9 a 8, enquanto o Paulistano ganhou do Sesi por 8 a 7. E os times que passaram pelas quartas levaram a melhor na semifinal. No primeiro jogo, o Paulistano ganhou do Paineiras por 11 a 9. Em seguida, Flamengo venceu a ABDA por 6 a 5 para garantir a vaga na final da Copa Brasil Sub-20 neste domingo (31). Paineiras e ABDA jogam a disputa do terceiro lugar.