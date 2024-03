Brasileiros são eliminados da etapa de Bells Beach da WSL

Um pouco mais cedo nesta madrugada, Gabriel Medina, Miguel Pupo e Ítalo Ferreira perderam na fase de 32. Medina, aliás, caiu diante do estadunidense Cole Houshmand com uma virada polêmica no fim. O brasileiro, que estará nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, criticou o jugalmento dos juízes da WSL na entrevista após a eliminação.

Sem resultados expressivos

Com as quedas precoces, o Brasil segue sem ter grandes resultados no Circuito Mundial nesta temporada. O melhor desempenho até aqui foi de Gabriel Medina, que chegou na semifinal da etapa de Peniche. Vale destacar que Filipe Toledo, atual bicampeão mundial, competiu apenas a primeira etapa do tour, enquanto João Chianca, o Chumbinho, ainda se recupera do acidente sofrido em Pipeline, no ano passado.

Apenas Tatiana Weston-Webb segue representando o Brasil em Bells Beach. Sexta colocada do ranking mundial, ela derrotou Luana Silva há três dias e está nas quartas de final da disputa feminina, onde enfrentará a estadunidense Caroline Marks. A próxima chamada da etapa acontecerá neste sábado (30), às 17h45 (horário de Brasília).