Brasileiros conquistam sete medalhas no Sul-Americano

Neste sábado (30) aconteceu as finais do Sul-Americano de tiro com arco, no Rio de Janeiro, nas categorias Recurvo e Composto. Marcus D'Almeida confirmou seu favoritismo na modalidade ao vencer mais um campeonato, com um desempenho absurdo. Matheus Almeida ficou com o bronze da categoria. No feminino, o primeiro lugar ficou com Ana Luísa Caetano e o segundo com Ana Machado.

Já no Arco Composto, o pódio masculino do foi só de brasileiros, com Lucas Abreu em primeiro lugar, Jairo Rodrigo da Silva com a prata, e para completar, José Cláudio Lousada foi medalha de bronze. Em contrapartida, a equipe feminina não conquistou medalhas.