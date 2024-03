Bia Zaneratto faz gol em vitória do KC Current na NWSL

Neste sábado (30), aconteceram três partidas da NWSL, a liga de futebol feminino dos Estados Unidos, com participação de atletas da seleção brasileira. Bia Zaneratto foi um dos destaques do dia, marcando um dos gols da vitória do KC Current por 4 a 2 contra o Angel City. O dia ainda teve Kerolin recebendo o troféu de MVP da NWSL do ano passado.

Jogando diante da sua torcida, em Kansas City, o KC Current dominou o Angel City para conseguir sua terceira vitória na temporada da NWSL. As donas da casa saíram na frente, com gols de Vanessa di Bernardo e Alexa Spaamstra. Sydney Leroux descontou para o Angel City. Em seguida, Temwa Chawiga aproveitou o passe de Bia Zaneratto para anotar o terceiro do Current no jogo. O City diminuiu a vantagem novamente com Madison Curry. Já nos acréscimos, Bia anotou o quarto e último gol da equipe no jogo. Após um lançamento na área, a goleira desviou a bola com um soco. A Imperatriz pegou a sobra e mandou a bola no alvo, para fechar a partida.