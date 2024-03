Bárbara Domingos vai a duas finais no Grand Prix de Thiais

Bárbara Domingos conseguiu ótimos resultados neste sábado no Grand Prix de Thiais de ginástica rítmica. A brasileira conseguiu se classificar para as finais da bola e do arco e terminou na décima colocação no individual geral.

A ginasta começou o dia acertando a série da fita, que lhe rendeu uma nota de 29,700. O resultado a classificou para a final na sétima posição. Em seguida, Bárbara Domingos conseguiu uma nota ainda melhor na bola: 31,650. Com a performance, ela se garantiu na disputa por medalhas deste domingo em oitavo lugar. Na bola, Bárbara Domingos fazia uma boa apresentação, mas, no final da série, cometeu o erro e terminou sem o aparelho. Com 28,300 não conseguiu uma vaga para a final.