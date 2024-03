André/George, Hegê/Vitória e Taiana/Talita vão às semifinais

O Brasil avançou neste sábado com duas duplas femininas e uma masculina para as semifinais do Challenger de Saquarema de vôlei de praia. Hegê e Vitória vão enfrentar as chinesas Xue e Xia às 9h deste domingo por uma vaga na decisão. Às 10h, Taiana e Talita terão pela frente as alemãs Ludwig e Lippman. Já André e George vão jogar contra os franceses Bassereau e Lyneel às 11h.

Feminino Talita e Taiana venceram os dois jogos que tiveram pela frente neste sábado (FIVB) Das cinco duplas femininas do Brasil classificadas para as oitavas de final, apenas duas conseguiram passar para as quartas. Hegê e Vitória venceram o duelo contra as compatriotas Ágatha e Rebecca, de virada, com parciais de 18/21, 21/10 e 15/13. Quem também avançou foi Taiana e Talita, que derrotaram as francesas Placette e Richard com um duplo 21/18. Eliza Maia e Thamela não conseguiram passar das suíças Vergé-Depré e Mader, que venceram por 19/21, 21/18 e 15/8. Já Tainá e Victoria sucumbiram diante das espanholas Liliana e Paula com parciais de 21/17, 19/21 e 18/16 num jogaço muito equilibrado.