Vinicius Howe abre competição júnior na Bélgica em 51º lugar

O brasileiro Vinicius Howe, de 17 anos de idade, iniciou sua participação na Ster Van Zuid-Limburg, competição para atletas jovens de ciclismo estrada, disputada na Bélgica. Ele disputou a primeira etapa do evento nesta sexta-feira (29) e terminou em 51º lugar, 45 segundos atrás do primeiro colocado.

A primeira etapa do evento aconteceu em Sittard e teve apenas 6,4km de distância. Atleta da Start Junior Team by Java, ele completou o percurso em 8min46s para ficar em 51º lugar, sendo o melhor atleta latino-americano do dia. Ao todo, 150 ciclistas concluíram a primeira etapa. O líder foi o tcheco Pavel Sumpik, com 8min01s.

A Ster van Zuid-Limburg terá quatro etapas. A segunda delas ocorrerá neste sábado (30), reunindo 120km entre Mopertingen e Hoeselt, a partir das 09h (horário de Brasília). No domingo (31), serão mais 113km entre Hoeselt e Veldwezelt. Por fim, na segunda-feira, a corrida será encerrada com 120km entre Veldwezelt e Mopertingen.