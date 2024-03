Sesi avança para as finais de goalball no Regional Sudeste 2

Nesta sexta-feira (29), aconteceram as semifinais de goalball no Regional Sudeste 2, competição realizada no CT Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. O Sesi se classificou para as finais das duas categorias e tentará o tetracampeonato em ambas. Por outro lado, o Athlon feminino e o Santos masculino, completam as finais que acontecem neste sábado (30).

Defesa de ouro!

Na categoria masculina de goalball, o Sesi continua praticamente impecável na defesa. Até o jogo de hoje, o time havia sofrido apenas um gol em quatro partidas do campeonato. Nestas semis, a defesa do Sesi foi vencida pela segunda vez. No entanto a equipe venceu com tranquilidade o IFP por 11 a 1.

Por outro lado, o Santos conseguiu sua classificação após vencer o INSEP por 11 a 4. Agora, a equipe finalista aposta no seu ataque para tentar quebrar a hegemonia do Sesi. Até o momento, Santos masculino marcou 62 gols, melhor marca do Regional Sudeste 2. Dessa forma, a partida entre Sesi e Santos está marcada para este sábado (30) às 11h.