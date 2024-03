Minas Tênis Clube x Corinthians - NBB: saiba onde assistir

Por isso, o Minas chega com disposição para o jogo deste sábado. Isto porque terminar a temporada regular entre os quatro melhores lhe colocaria direto nas quartas de final dos playoffs.

Meio da tabela

Por sua vez, o Corintians se encontra na 9ª colocação e já está com a classificação grantida para os playoffs. Mesmo classificado, o time paulista busca a vitória para alcançar a melhor posição possível, a fim de evitar confrontos com os times do topo no início do mata-mata.

Faltam poucas rodadas para o final de temporada do Novo Basquete Brasil, e as próximas partidas são cruciais para o campeonato. Por isso, fique ligado aqui no OTD para acompanhar os resultados e saber onde assistir os jogos do NBB.

Ficha técnica

Minas Tênis Clube x Corinthians

Data: neste sábado (30), às 17h10

Local: Arena UniBH, em Belo Horizonte

Competição: Novo Basquete Brasil (NBB) - Temporada Regular - 22ª rodada do 2º turno

Onde assistir: no YouTube do NBB, Meu Timão, na TV Cultura e NBB Basquetpass.