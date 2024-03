Brasileiros se classificam para as finais do Sul-Americano

Dia decisivo no Tiro com Arco! Na manhã desta sexta-feira (29), os atletas de Tiro com Arco Recurvo e Composto disputaram as fases eliminatórias do Campeonato Sul-Americano, em Maricá, no Rio de Janeiro. Marcus D'Almeida, líder do ranking mundial de tiro com arco, avançou para a grande final do arco recurvo. No arco recurvo feminino, Ana Luiza Caetano e Ana Machado se classificaram para a final. Enquanto isso, no arco composto, Luccas Abreu, Jairo da Silva e Camila Hadara também avançaram para a disputa pelo ouro.

Marquinhos é o grande nome do evento, ele começou bem sua trajetória em Maricá, liderando a fase de ranqueamento. No entanto, pela disputa do WRE - que aconteceu simultaneamente ao Sul-Americano - o brasileiro acabou caindo precocemente nas quartas de final, ao perder para Oscar Ticas (7 a 1), de El Salvador.

Assim, o número 1 do ranking mundial veio com "sangue nos olhos" para dar a volta por cima nas eliminatórias do Sul-Americano. Pelas oitavas de final, Marquinhos venceu com tranquilidade o panamenho Francisco Villar, por 6 a 0 (28/19, 29/11, 30/16). Já pelas quartas e semifinais, confrontos 100% brasileiros. Placares de 6 a 2 (26/28, 29/26, 29/28, 29/27) contra Bernardo Oliveira, e 6 a 4 (28/28, 27/25, 28/28, 28/30, 29/27) contra Mateus Almeida.