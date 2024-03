Jéssica Lima conquista a prata no Grand Slam de Antalya

A brasileira foi para a disputa de bronze e acabou derrotada pela mongol Narantsetseg Ganbaatar, ao sofrer dois waza-ari. Com a quinta colocação, Natasha Ferreira ganhou 360 pontos no ranking, subindo provisoriamente para a 29ª colocação, com 2.046 pontos. Atualmente, ela está com a cota continental da vaga olímpica. A primeira atleta da zona de classificação direta para Paris-2024 é a chilena Mary Ley, com 2.200 pontos, em 25º lugar.

Outras brasileiras

Outras três brasileiras competiram no primeiro dia do Grand Slam de Antalya de judô. Ainda no peso ligeiro, Amanda Lima (48kg) caiu na primeira rodada, perdendo para a turca Merve Azak. Já no peso meio-leve (52kg), Jéssica Pereira chegou a vencer a sul-coreana Yerin Jung, mas caiu nas oitavas para a britânica Chelsia Giles. Larissa Pimenta, por outro lado, perdeu na estreia para a mexicana Paulina Martinez.

Oito brasileiros competirão no segundo dia do Grand Slam de Antalya, neste sábado (30), a partir das 03h (horário de Brasília): Ketleyn Quadros (63kg), Nauana Silva (63kg), Kaillany Cardoso (70kg), Luana Carvalho (70kg), Michael Marcelino (73kg), Vinicius Ardina (73kg), Guilherme Schimidt (81kg) e, por fim, Pedro Medeiros (81kg). As finais acontecerão às 11h.