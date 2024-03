Cruzeiro x Vôlei Renata - Quartas da Superliga Masculina: onde assistir

Tetracampeão do Mundial de Clubes e maior vencedor nacional com oito títulos, o Cruzeiro chega no mata-mata com o principal favorito a levantar mais uma taça nesta temporada. Na fase de classificação, a equipe mineira finalizou na liderança geral, em uma campanha espetacular de 21 vitórias e apenas uma derrota. Um dos maiores destaques da Raposa é o oposto Wallace de Souza, campeão olímpico no Rio-2016 e 11º principal pontuador da Superliga com 280 pontos marcados. Outro nome para ficar de olho é o do cubano Miguel Ángel López, ponteiro com 30 aces anotados.

Do mesmo modo, o Vôlei Renata também possui alguns dos destaques ofensivos da competição. Nas terceira e quarta colocações do ranking de maiores pontuadores do ano, estão o argentino Bruno Lima e o jovem Adriano, autores de 366 e 359 pontos, respectivamente. Oitavo colocado na classificação geral, o time paulista só garantiu o seu lugar nos playoffs da Superliga na última rodada, quando venceu dois sets na partida contra o Itambé Minas. Uma curiosidade é que, em 14 temporadas de projeto, o Vôlei Renata nunca ficou de fora do mata-mata da liga nacional.

Ficha técnica

Sada Cruzeiro x Vôlei Renata

Data e horário: neste domingo (31), às 18h30

Local: Ginásio do Riacho, em Contagem-MG

Competição: Superliga Masculina de vôlei - Quartas de final - 1º jogo

Transmissão ao vivo: SporTV 2