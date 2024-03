Sophia Kelmer conquista a prata no Aberto Paralímpico da Polônia

A brasileira Sophia Kelmer conquistou a medalha de prata no Aberto Fa20 da Polônia de tênis de mesa paralímpico. Após uma campanha de quatro vitórias, a jovem de 16 anos de idade perdeu para a norueguesa Aida Dahlen por 3 sets a 1 (11/0, 11/7, 8/11 e 11/4) na final do torneio da classe 8 feminina, realizada nesta quarta-feira (27), em Wladyslawowo, e ficou com o vice-campeonato.

Quinta colocada do ranking mundial, Sophia Kelmer venceu os três jogos que fez na primeira fase da competição. Assim, se garantiu na semifinal de forma direta. Nesta quarta, ela iniciou o dia com uma vitória dominante diante da holandesa Frederique Van Hoof, número oito do mundo, por 3 a 1 (11/5, 11/5, 6/11 e 11/4), e avançou para a grande decisão.

Por lá, Sophia encarou Aida Dahlen, líder do ranking mundial, e acabou derrotada. A brasileira chegou a tomar 11/0 no primeiro set, mas conseguiu equilibrar as ações da partida a partir da segunda parcial, mesmo perdendo por 11/7. No terceiro set, Sophia engatou uma reação e ganhou por 11/8. No entanto, na quarta parcial, Dahlen voltou a ser dominante e ganhou por 11/4.