Sete brasileiros avançam às quartas de final em São Leopoldo

Sobre os confrontos

Na chave de simples, o Brasil abriu o dia com a classificação de Felipe Meligeni, número 134 do ranking da ATP. Ele avançou para as quartas de final sem precisar entrar em quadra, já que o compatriota Mateus Alves desistiu do torneio por conta de uma lesão. Mais tarde, foi a vez de Matheus Pucinelli entrar em ação. Ele enfrentou o boliviano Juan Carlos Prado, de 19 anos de idade. Após mais de duas horas e quarenta minutos de jogo, o brasileiro sacramentou sua vitória em 2 a 1 (6/2, 2/6 e 7/5).