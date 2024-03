Samuel Pupo obtém maior nota do dia e avança em Bells Beach

Samuel Pupo foi o único brasileiro a entrar em ação na terceira rodada masculina da etapa de Bells Beach do Circuito Mundial de Surfe (WSL) na madrugada desta quarta-feira (27), na Austrália. Ele superou o italiano Leonardo Fioravanti por 15.23 a 9.70, com direito à melhor nota do dia, e avançou às oitavas de final do evento. No feminino, Tatiana Weston-Webb está nas quartas de final.

Pupo competiu na terceira bateria da rodada e surfou oito ondas, seis delas com nota acima de 5.00. Ele, aliás, teve as quatro maiores notas da bateria, tendo somado 15.23, com um 6.73 e um 8.50, que foi a maior nota do dia. Enquanto isso, Fioravanti pegou apenas quatro ondas ao longo dos 30 minutos da série e acumulou 9.70, sendo um 5.83 e um 3.87.

Com a vitória, Samuel Pupo avançou às oitavas de final da etapa, e agora enfrentará o sul-africano Matthew McGillivary, que venceu o japonês Connor O'Leary na terceira rodada. Além dessas duas, outras três baterias ocorreram no dia, com vitórias dos australianos Morgan Cibilic e Ethan Ewing diante dos compatriotas Jack Robinson e George Pittar e do também australiano Ryan Callinan sobre o havaiano Imaikalani de Vault.